Il giorno di. Non solo per la questione rinnovo, con Jorge Antun atteso in mattinata per il rinnovo di contratto, ma anche per il ritorno in campo. La prima volta in questa nuova stagione. Come racconta Tuttosport, "stasera la Joya potrà riabbracciare il popolo bianconero, che lo ha eletto suo idolo: il numero 10 debutta contro l’Atalanta dopo aver saltato i tre precedenti test (Cesena, Monza e Barcellona) per via di un affaticamento muscolare". Di sicuro, sarà l’occasione per capire a che punto è la sua preparazione, in particolare in vista dell’esordio in campionato domenica 22 a Udine.