Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha riconquistato non solo la Juventus, ma anche le vette del calcio mondiale. Infatti, analizzando l'indice Wallabies sul rendimento dei giocatori, l'argentino della Juve è ritornato ad occupare una posizione di rilievo, all'interno del pantheon del calcio mondiale. Infatti, se l'anno scorso ha chiuso al 43° posto, ora torna prepotentemente alla ribalta, al 15° (primo Mbappé, terzo Cristiano Ronaldo). L'algoritmo conferma, quindi, le impressioni che si sono viste sul campo in questa stagione: ultima, in ordine di tempo, la prestazione contro l'Inter, condita dall'eurogol che, al momento, vale ancora una fetta dello Scudetto che - forse - a breve le squadre torneranno a giocarsi.



Così, dopo una stagione opaca con Allegri, dopo aver fatto registrare un 2017 super l'anno prima, Dybala si sta risistemando al centro della Juventus e, con Sarri, gioca e crea. Sono infatti 60 i palloni toccati a partita, mentre 2 le palle gol create ogni 90 minuti. Numeri da campione, ritrovato.