Paulo Dybala ha parlato, in diretta sul profilo Instagram della Adidas, di cui è testimonial. Tra i tanti spunti che sono usciti dalla chiacchierata con la cantante Anitta, anche un'ammissione su Tik Tok, la nuova app social che sta spopolando tra i più giovani e non: "​Su Tik Tok ci sono molti balli, la verità è che sono un pessimo ballerino, mi devono concentrare moltissimo per fare un solo video. E Oriana? Lei è molto brava a ballare, è naturale per lei, per me non è così facile, così dobbiamo cambiare con molti video, non solo musica".