Dalla folla che lo ha atteso per le visite al J-Medical, la vita di Dybala a Torino non sembra essere cambiata. Eppure, l'affetto dimostrato dai tifosi verso l'argentino non ha cambiato i piani della società. È proprio la Joya il nome caldo sul mercato in uscita della Juventus e, anche se le apparenze ingannano, anche Dybala ne ​è consapevole. Ieri infatti, nessun incontro con Sarri, visite mediche e via, senza colpo ferire. Il mercato chiama, l'Inter osserva da vicino, ma Dybala cosa risponde?



PERICOLO MAROTTA - Tutto può succedere e, allora, nessuna ipotesi ​è da scartare. Lo sa la Juventus, ma lo sa anche Beppe Marotta. Con Dybala ormai "ex in casa" e visti gli screzi che ci sono stati tra Juventus e Inter in questo mercato, non si può escludere un'apertura di un passaggio da Torino a Milano. Come riporta Tuttosport, il sospetto che la Joya possa avere un contatto con l'Inter ​è alto, ma l'ipotesi scalda più i tifosi che non i bollettini di mercato. Il gioco d'incastri, ​è ancora aperto. ​



PSG - La notizia di ieri riguarda il Paris Saint-Germain. Dopo il grande "no" dello United, i parigini ci provano, ma devono ancora sciogliere qualche nodo in casa. L'offerta da 60 milioni non entusiasma gli animi e neppure il portafogli: le mosse del Psg dipendono inevitabilmente da Neymar ed ​è naturale che non si sbilancino più di tanto senza prima capire le sorti della loro stella. Resta in corsa anche lo United, per quanto tutto sembra più freddo. Il nodo sul contratto - legato alle commissioni per gli agenti (15 milioni) ed ai diritti d'immagine - può essere sbloccato. L'argentino continua a chiedere 14 milioni di euro, ma se abbassasse le pretese, si potrebbe riaprire il discorso chiuso due giorni fa.