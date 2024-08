Dybala e Soulé titolari contro la Juventus?

Il big match della terza giornata di Serie A è quello trache si affronteranno all'Allianz Stadium domenica alle 20:45. Partita particolarmente sentita anche per i tanti ex in campo. Sono tre i giocatori della Roma che hanno vestito la maglia bianconera, ovvero Leandro Paredes,. Giocheranno? Ecco cosa filtra.Nell'ultima partita contro l'Empoli, Daniele De Rossi ha schierato dall'inizio sia Dybala che Soulé, oltre a Paredes. In casa Roma la convivenza dei due fantasisti è un tema di questi giorni. Il tecnico dovrebbe optare per solo uno tra Dybala e Soulé, con il primo favorito.