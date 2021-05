4









La doppietta con cui ha confezionato la vittoria fondamentale di Udine ha ridato slancio a Cristiano Ronaldo. Del resto, quando i minuti del digiuno dal gol iniziavano a viaggiare verso i quattrocento totali, la preoccupazione s'è fatta sentire. Con un guizzo - e ringraziando De Paul -, CR7 si è rimesso al centro del villaggio. Lucidando i numeri di un'annata comunque strepitosa, a prescindere da tutto. Il portoghese, infatti, viaggia a quota 27 in campionato e ha sei reti di vantaggio su Lukaku, con 4 partite da disputare. La classifica cannonieri non l'ha mai vinta.



QUOTA 100 - Ecco che allora un ultimo obiettivo personale può essere raggiunto e non è mai da sottovalutare la sua voglia di raggiungere i traguardi. Così come non è da sottovalutare la sfida in atto negli spogliatoi con Dybala: l'ammissione dell'argentino è stata candida, ma alla base c'è un senso di competizione fortissimo. L'obiettivo? Arrivare a 100 in maglia Juve e in tutte le competizioni. Entrambi sono ora a 99 gol siglati finora, ovviamente con storie molto differenti.



FUTURO DA SCRIVERE - E poi? C'è chi si fermerà a 100. Chi andrà oltre. E se Cristiano ha potere decisionale, per Dybala toccherà aspettare il destino del compagno di reparto e soprattutto le ultime sul rinnovo. A fine maggio la situazione sarà più chiara: fondamentale sarà raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. E magari anche il finale di stagione della Joya avrà avuto un senso tale da 'giustificare' l'eventuale spesa. In ogni caso, rivederli entrambi ancora a Torino nella prossima stagione sembra molto complicato.