In questo caso, gli opposti non si attraggono. Ma continuano a respingersi: chi in una direzione, verso la permanenza a Torino, chi in un'altra, dunque verso l'addio. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala hanno i destini incrociati, poco da dire a riguardo: sono forse gli unici a poter dire razionalmente che nella prossima stagione non giocheranno insieme. Allo stesso tempo, non possono però dire di vedersi con un'altra maglia se non quella della Juventus. Un paradosso, sì. Che proviamo a spiegare.



ALLA BASE - Il futuro di Dybala dipenderà dal futuro di Ronaldo, ma Cristiano vive una situazione di fatto opposta: la Juventus, che si è già spiegata attraverso le dichiarazioni ufficiali dei dirigenti, vorrebbe tenerlo; secondo Repubblica, il giocatore però ha già dato mandato a Mendes di trovare un'alternativa per il futuro. Dybala, dal canto suo, vorrebbe restare ma la Juve non ha intenzione di assecondare le richieste per il rinnovo. Ecco che i due destini, che si uniscono, avranno solo una manciata di partite per decidersi.