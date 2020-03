Il Dieci e l'Otto non sono mai stati numeri banali.

Sono la storia del Calcio, sono le maglie simbolo di classe e lotta, di qualità e amore, di fama e fame. E così è sempre stato anche alla Juve. Da Sivori a Del Piero, da Tardelli a Marchisio. E ora Dybala e Ramsey. Il 10 e l'8 di nuovo in gol nella stessa partita, in Juve-Inter poi, non proprio una gara qualunque. Dal 2006/07 è avvenuto solo 7 volte, l'ultima nel 2014:



27/4/2008, Juve-Lazio 5-2: Del Piero, Camoranesi

21/10/2008, Juve-Real Madrid 2-1: Del Piero, Amauri

29/11/2008, Juve-Reggina 4-0: Del Piero, Amauri

14/12/2008, Juve-Milan 4-2: Del Piero, Amauri

21/12/2008, Atalanta-Juve 1-3: Del Piero, Amauri

28/4/2014, Sassuolo-Juve 1-3: Tevez, Marchisio

13/9/2014, Juve-Udinese 2-0: Tevez, Marchisio