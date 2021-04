Dybala is back. Ma per davvero. Se qualcuno non si fosse accorto dell'ingresso in campo di Paulo Dybala dopo quasi tre mesi di assenza, l'argentino lo ha fatto notare con uno squillo dei suoi piazzando il pallone all'angolino sinistro di Alex Meret. Nel 2-1 al Napoli c'è anche la sua firma e ci ha messo poco più di quattro minuti per tornare al gol. Che in confronto a tre mesi... Paulo entra e segna, come non gli capitava da tempo: non segnava un gol da subentrato in Serie A dal marzo 2020, contro l'Inter, nella vittoria interna della Juventus per 2-0.