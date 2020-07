Il campionato non è ancora finito, ma Paulo Dybala ha già raddoppiato i gol segnati l'anno scorso e quintuplicato gli assist: 10 reti e 10 passaggi decisivi alla vigilia del derby della Mole con il Torino. Non solo, sette di questi dieci centri sono arrivati sullo 0-0, segno che l'argentino è sempre più decisivo per la Juventus di Maurizio Sarri. Il club sta lavorando per blindare Dybala, la trattativa per il rinnovo del contratto è aperta ed entrambe le parti vogliono arrivare alla stessa conclusione.