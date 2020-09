6









Paulo Dybala è tornato ad allenarsi dopo la ricaduta di Lione e farà di tutto per recuperare entro l'inizio del campionato (domenica 20 alle 20.45 contro la Sampdoria). Nello scacchiere di Andrea Pirlo ha un ruolo di prim'ordine e lo stesso allenatore ha ribadito che non c'è nessun tipo di problema per tenerlo in bianconero. La Joya, insomma, non è mai stata in vendita quest'anno.



EPPURE... - Tuttavia c'è un fatto innegabile. Come evidenzia il Corriere della Sera, infatti, le trattative per il rinnovo contrattuale ancora slittano. Dybala vorrebbe uno stipendio adeguato al suo ruolo nell'organico, secondo solo a quello di Cristiano Ronaldo. Però il club continua a nicchiare, preso nella morsa di un mercato difficile e di un monte ingaggi da alleggerire. Nei giorni scorsi sono filtrati "stupori" riguardo ai dialoghi non ancora avviati. Il contratto dell'argentino scade nel 2022, non c'è ancora il pericolo di perderlo a zero. Ma è un giocatore che può far gola a tante squadre, di quelle che potrebbero spendere anche cifre in tripla cifra per convincere la Juve e allettare il giocatore. Nel frattempo, alla Continassa si lavora per affinare l'intesa con Ronaldo e preparare il terreno per il nuovo centravanti che arriverà.