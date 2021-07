Due vecchi amici in Florida. Senza farsi troppe paranoie di mercato, è ancora tanto emozionante rivedere. Un solo anno insieme a Torino, in maglia Juventus, eppure è scattato qualcosa d'importante tra i due. La connessione che amano mostrare "puntandosi il dito" .Ecco, i tifosi possono sognare? Poco è bastato a farli scatenare nei commenti pubblicati. Ma tanto servirà alla Juventus per riportare il francese nel centrocampo di appartenenza. Per muovere Pogba dallo United, anche dopo un solo anno dalla naturale scadenza del contratto, ci vorrà una super offerta e gli sforzi per il colpo in mezzo sembrano orientati su Locatelli. Se dovesse andar via CR7, a quel punto, magari in direzione United, potrebbero aprirsi nuovi scenari. E Paul tornare prepotentemente di moda a Torino...