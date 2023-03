Dybala and Pogba

Un gesto tra amici, alla fine.ha salutato tutti i compagni, uno dopo l'altro, sia nel pre partita che nel post partita. Tra l'argentino e il mondo bianconero il rapporto resta sempre bello, e non potrebbe essere altrimenti con la schiera di ricordi così importanti, felici, per certi versi indimenticabili. In particolare, con Pogba l'amicizia è solidissima: nata ai tempi congiunti alla Juventus e proseguita nel corso degli anni, fino alle vacanze insieme nell'ultima estate a Miami.Bene: al termine di Roma-Juve, scambio di maglie tra i due. E abbracci profondi. Come dimostra questa foto qui in basso.