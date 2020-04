Tutti pronti per la Champlay. Soprattutto Paulo Dybala e la sua compagna Oriana Sabatini. Lo stesso giocatore ha organizzato un mega torneo di Fifa, chiamando vecchi e famosissimi amici. Insieme a Diego Schwartzman, la Joya indosserà la fascia di capitano e andrà in diretta sul canale argentino TyC Sports per disputare la prima edizione. I presenti? Leo Messi e il Kun Aguero, per dirne due. Poi Leandro Paredes, Campazzo, Chicharito Hernadez, il tennista Thiem. Per l'Italia, presente il modello Mariano Di Vaio.