Cosa fanno Paulo Dybala e Oriana nel pomeriggio di Pasqua? Semplice, guardano 'Freud' su Netflix. E ancor più importante, restano a casa. L'attaccante argentino e la sua compagna sono ancora in attesa di poter tornare alla normalità, ma ancor prima di essere negativi al tampone. Dopo quindici giorni di quarantena, infatti, i due sono rimasti positivi al Covid. A breve scadrà l'ulteriore settimana di totale isolamento. Per entrambi, i sintomi sono spariti e le forze sono state recuperate. Ma non c'è ancora segno di guarigione.