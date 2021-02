Manca poco. Poitornerà e lo farà per restare, destino permettendo. La Juventus è pronta a riabbracciarlo e Paulo non vede l'ora di calcare nuovamente il terreno di gioco. Probabilmente sarà già in panchina nella prossima gara di Coppa Italia contro l'Inter, e per questo il suo sorriso in queste ore è più largo. O meglio: anche per questo. Perché a casa Dybala è arrivata una novità:I due hanno festeggiato l'arrivo di Bowen attraverso le loro pagine social. Divertente il commento di Oriana: "Che stanchezza essere madre di due...".