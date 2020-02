La coppia incanta, non solo a San Valentino, ma oggi, 14 febbraio celebre per essere la festa degli innamorati, incantano un po' di più. Lo testimonia lo stesso giocatore della Juventus, con una foto postata direttamente sul suo profilo Instagram. "I love you" scrive La Joya alla bella Oriana, immortalata nello scatto durante il pranzo. Il talento bianconero, ancora positivo ieri sera a San Siro malgrado il pareggio della squadra, si è allenato con il gruppo nella mattinata, facendo lavoro di scarico visto l'impegno di ieri sera. Poi, si è prodigato dalla sua Oriana, per festeggiare insieme San Valentino.