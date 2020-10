Paulo Dybala e Oriana Sabatini, una sera a cena con... Chiara Ferragni e Fedez. Due delle coppie più in voga sui social sedute allo stesso tavolo per una cena finita, ovviamente, anche su tutte le bacheche virtuali con una foto dei quattro seduti al tavolo. Amici che si ritrovano e che si sono "visti" per la prima volta insieme nel bel mezzo della pandemia. In quell'occasione la Joya si era schierato al fianco di Chiara Ferragni e Fedez per la raccolta fondi in favore dell'ospedale San Raffaele di Milano, finalizzata a creare nuovi posti nel reparto di terapia intensiva. E ora si sono ritrovati.



Ecco la foto: