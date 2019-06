La certezza di questi giorni in casa Inter è che Mauro Icardi non fa parte del progetto tecnico di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra ha deciso di cedere l'attaccante argentino e questa settimana farà il punto della situazione con Wanda Nara, che da parte sua ha sempre ribadito la volontà di suo marito (e assistito) di restare. Non solo l'idea che porta alla Juventus e ad un possibile scambio con Paulo Dybala: come riporta Sky Sport, in questi giorni l'Inter ha provato a proporre Icardi anche al Manchester United, come pedina per arrivare a Romelu Lukaku. Il belga è un pallino di Conte, ma la risposta dei Red Devils è stata negativa.