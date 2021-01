"Il 2020 non è stato facile per nessuno, speriamo che il 2021 porti un po' di normalità a tutti noi". Dalle parole di Szczesny a quelle di tutti. Feste sobrie, in casa Juve. Il vincitore indiscusso resta sempre Weston McKennie: a casa, probabilmente da solo, a guardare la sitcom di successo The Office allo scoccare della mezzanotte. C'è lui e chiaramente non solo lui nella gallery dedicata sulle 'feste' di Capodanno dei calciatori bianconeri. Menzione d'onore per le due coppie d'oro: Carlo Pinsoglio e Cristiano Ronaldo, poi Dybala e Morata. Insieme, con famiglie, nell'ultima notte dell'anno.



Sfoglia la gallery qui in basso!