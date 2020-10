In attesa di sapere se Cristiano Ronaldo potrà essere della partita domani sera, per Juventus-Barcellona mister Pirlo ha due certezze su cui poter contare là davanti: Paulo Dybala e Alvaro Morata. Due attaccanti complementari che stanno affinando la loro intesa, interrotta quando ne 2016 il Real Madrid esercitò la recompra sullo spagnolo, e in Champions League avranno un'occasione prestigiosa e stimolante per metterla alla prova. Entrambi sanno come far male al Barça, all'Allianz Stadium proveranno a farlo insieme.

Tra l'uno e l'altro sono 4 i gol segnati al Barcellona in carriera: un bottino da incrementare per bissare il successo inaugurale sulla Dinamo Kiev. Rivivili qua sotto in gallery!