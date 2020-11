Alvaro Morata sarà titolare fra due ore in Lazio-Juventus, Paulo Dybala no. Ma Pirlo potrebbe dosare i suoi due attaccanti ispanofoni mettendo in scena una staffetta al fianco dell'inamovibile Ronaldo. Alvaro per sfruttare tutto il suo stato di forma smagliante evidenziato in settimana da allenatore e compagni, l'argentino per provare a spaccare tutto entrando a partita in corso, cercando la prima... Joya stagionale dopo averla trovata in Champions League col Ferencvaros.



PILLOLE STATISTICHE - Così sostiene infatti Tuttosport, che fa poi notare come i due attaccanti abbiano un rapporto speciale con lo stadio Olimpico, teatro della partita di oggi. Morata ci ha segnato il suo ultimo gol bianconero, l'1-0 decisivo ai supplementari della finale di Coppa Italia 2015-2016 contro il Milan. Dybala ha gonfiato 5 volte le reti dell'Olimpico: nel 2015 con le maglie di Palermo e Juve, nel 2017 una doppietta, seppure amara, nella Supercoppa Italiana persa 3-2 coi biancocelesti, infine nel 2018 una perla dell'ultimissimo minuto per regalare il successo ai bianconeri. In generale, alla Lazio ha rifilato 11 gol in carriera: è la sua vittima preferita!