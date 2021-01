Da una parte Alvaro Morata, dall'altra Paulo Dybala, in mezzo Alice e Oriana. Sono ritratti così nella foto che racconta l'ultimo Capodanno, passato insieme in una cena tra amici di sempre. Fin dalla prima avventura bianconera la Joya e lo spagnolo si sono ben intesi e hanno creato un rapporto in grado di andare oltre il campo. Ecco perché il duello costante per un posto al fianco di Ronaldo nell'undici di Pirlo no scalfisce amicizia e serenità dei due. Fino ad ora Morata ha nettamente vinto il duello, dimostrandosi partner d'attacco ideale per il portoghese, in grado di essere decisivo con gol e assist quando serve. Paulo, invece, è molto indietro, come rendimento e anche nelle gerarchie, tanto da doversi riconquistare un ruolo di rilievo a suon di buone prestazioni, troppo poche e condizionate dalla discontinuità per il momento.



LA SCELTA - Stasera, però, ha la sua occasione. Dybala deve giocare per tornare al top, per accantonare definitivamente tutti i problemi fisici e riscoprirsi valore aggiunto della Juve. A tre giorni dalla sfida al Milan, Pirlo avrebbe già voluto concedergli una maglia da titolare in un mese che si preannuncia infuocato, ricco di tantissime sfide, tutte fondamentali, e nella giornata di ieri Dybala è stato provato a lungo. Il numero 10, raccontava Gazzetta, è carico e convinto, in questo ciclo che incombe l’Udinese può essere l’avversario giusto per ritrovarlo dominante. Insomma, Dybala partiva già davanti, poi è arrivato l'infortunio di Morata che scioglie i dubbi.