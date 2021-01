Weston McKennie se l'è procurato da solo il dolore in seguito al quale ha dovuto abbandonare il campo durante Juventus-Sassuolo, mentre Paulo Dybala è rimasto a terra dopo un contrasto con Hamed Traore (nel secondo tempo autore dell'assist a Defrel per il pari neroverde). Ma come stanno i due giocatori? McKennie ha accusato un fastidio muscolare, mentre per Dybala pare ci sia una torsione del ginocchio dolorante. Intanto c'è da provare a portare a casa questi 3 punti, poi Andrea Pirlo dovrà fare i conti di nuovo con l'infermeria che rischia di riempirsi.