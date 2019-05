Sarà un'estate caldissima per Paulo Dybala, uno dei "big" a rischio nella nuova Juventus. L'attaccante argentino non spinge per la cessione ma alla Continassa si valuteranno le offerte in arrivo dall'estero. E dopo i sondaggi iniziali, i top club europei sembrano pronti a fare sul serio per la Joya. Come scrive il Sun in Inghilterra, il Bayern Monaco è pronto ad offrire 80 milioni di euro per Dybala, mentre il Manchester United sarebbe disposto a toccare quota 100 milioni. La partita per il numero 10 bianconero assomiglia sempre di più a una corsa a due tra bavaresi e Red Devils: molto, però, dipenderà anche dal prossimo allenatore della Juve.