Se la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala non dovesse sbloccarsi, la Juventus potrebbe pensare davvero di venderlo in estate per evitare poi il rischio di perderlo a zero alla scadenza nel 2022. Una situazione simile a quella vissuta dall'Inter con Mauro Icardi: quando i nerazzurri l'hanno ceduto al Psg l'hanno fatto con uno sconto di 15 milioni sul cartellino. Un'idea che potrebbe applicare anche la Juventus per Dybala, con una valutazione di circa 55/60 milioni di euro.