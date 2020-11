Dybala? Era fuori ruolo. O almeno così ha spiegato Andrea Pirlo, che nel post partita ha svelato il ruolo che 'prevede' per la Joya: "Paulo è un attaccante, una seconda punta, appena sarà al top della condizione lo metteremo nella posizione sua ideale. È da due settimane che prendeva antibiotici per un vecchio virus, però ha lavorato bene in questi giorni e stasera ha avuto anche un po' di gamba che gli mancava nell'ultimo periodo".