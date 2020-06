Nella lunga intervista alla CNN, Paulo Dybala non ha disdegnato una stoccata al vecchio allenatore bianconero, Massimiliano Allegri. Nell'ultimo anno, il rapporto tra i due non è stato certamente idilliaco: "La Juve voleva cedermi. Ho comunicato la mia intenzione di restare, lavorato per crescere e dato il mio meglio qui. Ovviamente non è stato facile, perché le intenzioni della Juventus erano diverse, ma dopo che il mercato ha chiuso non c'era più tempo e con l'arrivo di Sarri sono cresciuto molto. La squadra ha iniziato a giocare molto meglio e quello mi ha fatto restare e mi ha fatto avere un grande anno fino ad oggi".​