Attaccati a una "piccola speranza". Così l'ha definita Maurizio Sarri la possibilità di vedere Paulo Dybala correre per l'Allianz Stadium nella sfida contro il Lione. Il sette agosto non è poi così lontano, ma è distante abbastanza per continuare a credere che sia possibile. Pure un miracolo. Intanto, Paulo in questi giorni pensa solo al recupero e non si preoccupa delle voci e dell'attesa: è focalizzato esclusivamente sull'incrementare la percentuale che lo possa vedere in campo per quella data. Anche a partita in corso.



LE PAROLE - "La prima partita contro il Lione cinque mesi fa e sono accadute tante cose nel mezzo, sappiamo cosa possiamo raggiungere. Sarà strano giocare la Champions senza tifosi e una sola partita ma prima dobbiamo vincere a Torino. Per ora è tutto quello che conta". Il sogno dunque è essere a Lisbona, dove davvero potrebbe diventare il protagonista e l'uomo copertina assieme a Cristiano Ronaldo. Quando si saprà se Paulo sarà della partita? Domanda a cui diventa difficile dare una risposta: sicuramente dopo la sfida con la Roma, quella della festa scudetto, l'obiettivo dello staff bianconero sarà di reinserirlo in gruppo. Se dovesse rispondere in maniera positiva, a quel punto potrebbe arrivare una chance di minutaggio. E solo Sarri sa quanto potrebbe cambiare le carte in tavola...