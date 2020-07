Il primo gol, la prima doppietta. Questo significa la Samp per Paulo Dybala, che l'11 novembre 2012, in tempi ben lontani dalla Juve, batteva i blucerchiati andando in gol due volte con la maglia del Palermo. Al suo fianco Brienza e Ilicic, in panchina Gasperini, sulle spalle la numero 9. Di fronte Ciro Ferrara, sull'altra panchina. Tanto è cambiato da allora, con Paulo cresciuto moltissimo. E mentre si prepara ad affrontare la Samp di Ranieri, fa i conti: è l’avversario che separa Dybala dal decimo trionfo con la maglia bianconera.



QUANTO INCIDE - Ci sono alcuni dati, spiega Gazzetta, che dimostrano come Dybala sia diventato il migliore della Serie A: il numero 1, in base alla media-voto e alla capacità di incidere sui risultati della sua squadra e dell’intero campionato. Ma non solo. Ormai è cresciuto ed è capace di farsi bastare il tempo che gli viene concesso: Dybala è il giocatore più presente della Juve (44 partite stagionali, una in più di Bonucci e Ronaldo), ma se si contano i minuti realmente passati in campo è solo nono a causa delle 20 sostituzioni ricevute e delle 12 effettuate. Dybala ha giocato complessivamente quasi 1.000 minuti meno di CR7 e appena 500 più di Higuain. E in questi minuti non scompare, incide: otto dei suoi undici gol in campionato sono arrivati sullo 0-0, due sull’1-0 e uno sul 2-1.