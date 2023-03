Ancora tu. Anzi: ancora Paulo. Paulo, oggi allae una vita (fa) alla Juventus. Laritrova i bianconeri: ma quali sono i rapporti? Freddi, inevitabilmente. Dopo cinque scudetti e altri sette trofei, Paulo aspettava il rinnovo di contratto, che non è più arrivato. Più un elemento non esattamente circostanziale: al momento dell’addio ai colori bianconeri, secondo la tesi degli inquirenti che ha trovato conferma nella versione depositata dallo stesso trequartista, interrogato a Roma dalla Guardia di Finanza negli scorsi giorni, Dybala vantava infatti un credito presso la società. Lo ricorda Tuttosport.Si tratta di 3,7 milioni di euro circa e si riconduce alla seconda manovra stipendi, quella della stagione 2020-2021, quando la cifra era stata trattenuta al giocatore previo accordo. E' venuto meno il patto al prolungamento di contratto: gli arretrati sarebbero stati corrisposti in tranche da sommare alle mensilità della Joya nella stagione successiva. In caso di addio, così com'è avvenuto, la cifra sarebbe stata corrisposta immediatamente. Ma non è avvenuto.Gli avvocati che assistono Dybala, dalla scorsa primavera, hanno avanzato al club una richiesta di risarcimento per "responsabilità pre-contrattuale" in merito al mancato rinnovo del proprio assistito. Racconta Tuttosport, uno scenario complessivo a fronte del quale, secondo le carte dell’accusa, il club avrebbe inserito come “fondo rischi” nel bilancio 2021/2022 una somma da ricondurre alle pendenze con Dybala.