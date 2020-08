6









Venti milioni di euro. A tanto è salita la richiesta d'ingaggio di Paulo Dybala. Che in vacanza, tra amici e la sua Oriana, ora aspetta una mossa della Juventus quasi come il suo futuro si giocasse su una scacchiera: e dopo l'alfiere, adesso tocca alla Regina. Come si muoverà la Juventus? Per ora, prende tempo. Fabio Paratici sta cercando di aspettare, di tenere duro. Con un obiettivo preciso: mettere a posto i conti e poi riparlarne. Con Paulo e il suo agente, Jorge Antùn.



SITUAZIONE SPINOSA - Nessuno parli di rottura. Nessuno calchi la mano sul rapporto tra Dybala e la Juventus, che pure viaggia sul filo del rasoio ma che non rischia di capitolare dopo una stagione assolutamente positiva per quanto particolare. Al momento, il contratto della Joya recita 30 giugno 2022 alla voce scadenza: c'è dunque tempo per riflettere e per recuperare, fiato e soldi. Paulo si sente il primo degli umani bianconeri e come tale vuole essere trattato: dopo settimane di trattativa, aspetta un segnale. Sereno e tra amici, al fresco e con voglia di ripartire al massimo con Andrea Pirlo. La prossima mossa dev'essere della Signora.