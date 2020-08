Richiesta choc di Paulo Dybala alla Juventus: per rinnovare vuole quasi 20 milioni di euro netti a stagione. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale l'argentino ha il coltello dalla parte del manico nella trattativa per il nuovo contratto, attualmente in scadenza nel 2022. L'alternativa è una sola: la cessione immediata. Idee chiare per La Joya, che al massimo può scendere fino ai 15 milioni ma difficilmente chiederà meno di quella cifra. Ecco perché la Juve sta seriamente pensando alla cessione, ma non accetterà cifre inferiori ai 90 milioni.