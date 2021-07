Il nodo legato al futuro diè una priorità della Juventus. Nei giorni ci sono stati dei contatti telefonici tra la dirigenza e l'agente del giocatore Jorge Antun, che nei prossimi giorni è atteso in Italia per discutere di persona la situazione dell'argentino: il contratto è in scadenza nel 2022, la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme e prolungare il rapporto. I colloqui a distanza sono frequenti, ma presto riprenderà la trattativa.