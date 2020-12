Con l'incastro giusto, Paulo Dybala potrebbe davvero finire al Real Madrid. Lo scrivono in Spagna, dove spiegano che se Zidane dovesse lasciare la panchina delle Merengues e arrivare Mauricio Pochettino al suo posto, una delle prime richieste dell'allenatore argentino sarebbe proprio il suo connazionale Dybala. La stagione di Paulo non è iniziata benissimo con la Juventus e anche nel derby col Torino non ha brillato. La trattativa per il rinnovo è ancora in stand by, il futuro sempre più incerto.