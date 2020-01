"Siamo sempre contenti di dare il benvenuto a un vero talento a Sant'Agata Bolognese. L'attaccante della Juventus, Dybala, ha visitato il nostro quartier generale e ha incontrato il nostro CEO Stefano Domenicali. Un vero onore!". Parole e musica del profilo Instagram di Lamborghini: nella giornata di ieri, Paulo Dybala si è recato in Emilia pepr vedere da vicino una delle case automobilistiche più importanti del mondo e ovviamente in Italia. Il dieci juventino ha postato quest'oggi alcune foto della sua visita. "Grazie Lamborghini per la bellissima giornata. Mi sono davvero divertito", le parole di Paulo.