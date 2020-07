Nella giornata di oggi non sono arrivate buonissime notizie dalla Continassa sulle condizioni di Paulo Dybala in vista della ripresa della Champions tra una settimana. L'argentino sta facendo una corsa contro il tempo per recuperare dall'elongazione al retto femorale della coscia sinistra per il 7 agosto, data in cui la Juve affronterà il Lione nel ritorno degli ottavi (si riparte dall'1-0 per i francesi). Difficilmente Dybala ce la farà a recuperare, la speranza è quella di portarlo almeno in panchina per poi inserirlo se necessario a gara in corso. Chissà se funzionerà la "cura Oriana" per recuperarlo in tempo: la compagna si coccola il suo Paulo, tra un selfie e un altro su Instagram.



Sfoglia la gallery per vedere tutte le ultime foto di Oriana Sabatini, compagna di Dybala