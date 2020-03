Paulo Dybala, a JTV, ha parlato della sua collezione di maglie: "Ne ho tante con nomi strani, tutti hanno piccole storie legate a me, di calcio, di una partita o un amico, qualcuno che ha voluto cambiarla. Tutti hanno qualcosa di speciale, per quello ne ho tante e continuerò a farlo, è una passione. Tra queste, ne ho portate 3 qui da far vedere. Sono molto importanti, hanno tanta storia e ne avranno ancora, per i miei figli se ne avrò, i nipoti... Ecco la prima, è la maglia di Buffon. E' la maglia dei 120 anni della Juve, è strana e molto particolare e c'è la sua firma, quindi non so quanti avranno questa maglia. Lui ha voluto cambiarla con me quel giorno, quella maglia fa la storia del calcio. Altre due molto importanti: Messi e Ronaldo, che rimarranno nella nostra storia. Avere la fortuna di giocare con loro due è qualcosa di straordinario, ci sono nomi strani e difficili da leggere, paesi strani, però penso che questi 3 saranno per sempre la storia del calcio e li terrò sempre con me".