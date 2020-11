2









"Dybala è la brutta copia di se stesso. Può diventare un caso". Non usa mezzi termini il Corriere di Torino, che analizza la situazione di Paulo, che in questo inizio di stagione ha avuto tanti problemi. Da quelli fisici al recuper post infortunio, fino alla ricerca attuale della migliore condizione, non ancora trovata. Come sottolinea il quotidiano, Dybala sembra soffrire la concorrenza di Morata e Kulusevski, entrambi con un migliore impatto rispetto al suo. Mentre cerca l'accordo per il rinnovo, che slitta ancora, deve ritrovare anche il sorriso.