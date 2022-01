14









Paulo, tocca a te. Dopo il riscaldamento di giovedì, Dybala è pronto a regalare spettacolo all'Olimpico, contro la Roma. L'argentino giocherà dal primo minuto questa sera e torna titolare dopo la sfida di Venezia, quando - 12 minuti di gioco appena - aveva abbandonato il campo e sarebbe stata l'ultima del 2021.



LA SVOLTA DELLA STAGIONE - Come racconta Tuttosport, ci si aspetta un gennaio da Dybala, anche per l'importanza degli scontri diretti in questione, come quello di questa sera. Poi? Poi toccherà al rinnovo. Un accordo fino al 2026, 10 milioni d'ingaggio tra parte fissa e bonus che inizialmente varieranno. Dopo due anni diventeranno però stabili se starà bene e avrà raggiunto gli obiettivi prefissati. Se ne riparlerà a febbraio, perché la Juve ora non vuole assolutamente distrazioni. Né Paulo: sa quanto conta, per tutti.