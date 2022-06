La domanda delle domande: in attesa che si liberi un posto in nerazzurro, Dybala ha valutato tutte le opzioni sul piatto? Sì, l'ha fatto. Ne ha trovata qualcuna altrettanto soddisfacente? No. Paulo e l'Inter si sono scelti: hanno fatto tutto quando era arrivata la prima certezza di una Juve riluttante al rinnovo. Anzi: pure prima. Perché Marotta si è informato quando tutto era ancora in bilico e i bianconeri l'unico pensiero dell'argentino. E' crollato il castello e tra le macerie si è infilato il club nerazzurro. Guadagnando sempre più posizioni, anche sul cuore.



TUTTE LE OPZIONI SUL TAVOLO - Dybala però aveva altre chance, anche piuttosto intriganti. Negli ultimi mesi hanno bussato alla sua porta il Borussia Dortmund, il Newcastle e il Siviglia. Squadre su un gradino inferiore rispetto alla Juventus, e la scelta di ringraziare e declinare è stata certamente comprensibile. Il Tottenham non ha mai formulato una proposta concreta, ci ha provato invece l'Arsenal, anche senza Champions. Alla fine? Beh, l'Inter è stata l'occasione più ghiotta, tra tutte: per salario, opzioni, ambizioni. E' chiaro che alla fine si vogliano così tanto. E che così doveva andare.