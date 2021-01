Proprio quando aveva ritrovato il feeling con campo e gol, Paulo Dybala si è infortunato, una quindicina di giorni fa contro il Sassuolo. Lesione di basso grado al legamento collaterale del ginocchio sinistro, questo hanno rilevato gli esami strumentali, che invitano alla calma. Perché nessuno vuole correre per rischiare una pericolosa ricaduta, i 20 giorni previsti come tempi di recupero verranno rispettati anche ad oltranza, con un rientro stimato nella prima settimana di febbraio. Nel frattempo La Gazzetta dello Sport racconta come sta passando le giornate la Joya, tra terapie, piscina e agopuntura, due sedute al giorno per cercare di rispettare i tempi.