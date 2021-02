L’edizione odierna di Tuttosport ha ricordato gli incastri di mercato dell’estate 2019 con protagonista Paulo Dybala: “La posizione di Dybala alla Juventus è resa fragile dall’esplicita disponibilità dei bianconeri a cederlo. E Beppe Marotta inizia a tessere la tela per un affare clamoroso. Vorrebbe portare Dybala all’Inter. Girano voci di un paio di telefonate dello stesso amministratore delegato nerazzurro al campione argentino. Voci mai appurate in modo definitivo, ma in fondo credibili visto l’ottimo rapporto che è sempre esistito fra i due. Dybala è combattuto: da una parte resta viva la volontà di non tradire il popolo bianconero che tanto lo ama, dall’altra c’è un’offerta allettante e una società che sembra pronta a fare grandi sacrifici per lui”. L'epilogo delle vicende è noto a tutti, con la Joya rimasto a combattere per i colori bianconeri.