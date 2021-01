1









Non c’è pace per Paulo Dybala. Nel momento in cui stava riprendendo confidenza con il pallone e con i propri straordinari mezzi, si è fermato a causa di un nuovo infortunio, che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. Nel frattempo il mercato bussa alla porta della Joya, perché come riporta Sportmediaset, sul dieci della Juventus ci sarebbe il Paris Saint-Germain, che ha più volte mostrato gradimento nei suoi confronti. Il primo sponsor sarebbe il nuovo tecnico Maurizio Pochettino, fresco fresco vincitore della Supercoppa di Francia, che avrebbe indicato Dybala come il sostituto ideale nel caso in cui uno tra Neymar e Mbappé venga ceduto in estate. In tal caso, i bianconeri ​partiranno da una base di valutazione pari a 70 milioni di euro.