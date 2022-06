Che fretta c'era, se fa male solo a me? Loretta Goggi, quarant'anni fa. E la Juve, quarant'anni dopo. La verità è che le canzoni sono senza tempo, le trattative invece ce l'hanno e se lo fanno pure rispettare. Tutto giusto. attendibile, solo a tratti sorprendente quanto accaduto in queste lunghe e infruttuose finestre di mercato della Juventus. Prima Di Maria che ha preso tempo (per guardarsi attorno), poi i contatti per Berardi (di lunga e vecchia data), infine l'attesa. Snervante. Fastidiosa. Che i tifosi faticano a digerire perché a pochi chilometri dalla Continassa, sfoggia un sorriso poco contagioso:Apriti cielo e benvenuta tempesta: l'Inter sembra faccia dieci passi in avanti e il numero non è casuale. La Juve? Qualcuno indietro, oggettivamente. Se persiamo ai dettagli e l'emoji del Polpo assomiglia sempre più al simbolo del nuovo corso, la ciliegina su questa torta in costruzione è necessariamente l'esterno, il talento, il tasso tecnico che deve prendere il posto (in campo e nello spirito) finora occupato da Dybala., a domanda diretta, aveva liquidato il dolore di un addio con la certezza del futuro: "Abbiamo le idee chiare".Ventisei giorni al ritiro e nessun acquisto. C'è tutto il tempo del mondo e il mondo allo stesso tempo lo cavalca, quel tempo. In realtà, a guardarsi intorno, non è poi così palese questa frenesia di chiudere, anticipare, sbagliare ed eventualmente correggere. Ci sono idee, però. Idee sviluppate. Idee fattibili. Idee chiare. Le ha avute l'Inter, che sostituirà Sanchez e Perisic con Dybala e Gosens, quest'ultimo già parcheggiato ad Appiano, in attesa di capire il futuro di Lukaku. Eccolo, il necessario confronto, un piccolo esempio, persino da seguire.Tornerai, maledetta primavera. Ma che fretta c'era...