Molto, quasi tutto, passa da Udine, e da ogni singolo minuto delle restanti cinque partite di campionato. L’obbligo è affrontare le sfide volta per volta, senza guardare mai troppo in là, cercando di ottenere il massimo dal presente. La Juventus lo sa, Pirlo ne è consapevole, nessuno vuole mancare l’obiettivo Champions League. Oggi in palio tre punti pesantissimi con l’Udinese, contro cui Pirlo potrebbe dare seguito ad un dilemma tattico che suggerisce valutazioni. La domanda, come scrive Calciomercato.com, è la seguente: Dybala e Kulusevski sono compatibili?



Entra uno, esce l’altro, come successo contro la Fiorentina. Quasi mai insieme, quando è successo è stato a partita in corso (ad esempio contro il Verona nell’1-1 dell’andata). E Pirlo non ha chiarito in conferenza stampa, interrogato proprio sul tema dell’incompatibilità tra i due: “Ho detto che Kulusevski potrebbe giocare, non che giocherà dall’inizio”. Nessun sbilanciamento, su un problema di natura tattica. I due, infatti, pestano il campo in maniera simile essendo entrambi mancini e portati a partire dalla destra per poi accentrarsi. Con qualità e tempi differenti, ma la predisposizione è la stessa. Così si spiega l’alternanza. Al netto dei possibili cambi di ruolo dello svedese, che è in piena maturazione calcistica, questo dilemma può essere un rischio per il futuro. A Udine, come nelle prossime gare, la prova del nove, per risolvere il rebus della loro coesistenza.