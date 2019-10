Simpatico siparietto tra Paulo Dybala e Sami Khedira. Dove? Nell'auto dell'attaccante argentino che ieri, dopo l'allenamento alla Continassa, è tornato a casa assieme al compagno di squadra. L'argentino ha ripreso tutto. Grandi sorrisi sia per l'uno che per l'altro. D'altronde la loro storia con la Juve è cambiata nel giro di poche settimane. Prima erano con la valigia in mano, poi si sono ritrovati ad essere parte integrante del progetto di Maurizio Sarri che li ha messi al centro del suo progetto.