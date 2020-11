2









Entrate ed uscite, ma non solo. Perché il mercato in casa Juventus è già iniziato, con protagonisti Paulo Dybala e Sami Khedira. L’uno al centro del progetto, ma con un rinnovo in fase di stand-by, l’altro fuori dai piani di Pirlo ma ancora in rosa, restio ad accettare la risoluzione contrattuale. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto un punto della situazione.



IL PUNTO – Tra Juve e Dybala c’è ancora distanza. La forbice tra domanda offerta (15 milioni contro 10) è ancora ampia e le videoconferenze tra Paratici e l’agente dell’argentino Jorge Antun non hanno sbloccato l’impasse, anche se la voglia di entrambe le parti è di continuare assieme e lasciarsi alle spalle questo periodo difficile che sta attraversando la Joya. Ma se il mercato dovesse presentare un’offerta allettante, la Juve non volterà le spalle e la prenderà in considerazione. Discorso diverso per Khedira. Il tedesco, in estate, si è virtualmente legato ai cancelli della Continassa rifiutando la proposta di risoluzione contrattuale offerta dal club, ovvero il 50% dello stipendio che adesso ha già incassato. L’ex Real Madrid non ha mai preso in considerazione neanche le timide informazioni di qualche club inglese e tedesco. Dal canto suo, la Juve proverà a sistemare il caso al più presto, sperando nell’assist dal mercato.