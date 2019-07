Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, PSG e Manchester United hanno messo gli occhi su Paulo Dybala, con la Juve pronta a cedere il giocatore argentino. La valutazione però è superiore ai 100 milioni di euro. L'attaccante argentino sembrerebbe in questo momento in uscita dalla Juventus: con un mercato da finanziare per gli ultimi colpi (i nomi sono quelli di Mauro Icardi e Federico Chiesa), è Paulo a salire sull'altare dei sacrificabili in questo pazzo mercato bianconero. Dopo una stagione difficile, Dybala potrebbe cercare riscatto altrove. Magari a Parigi, dov'è in uscita Neymar...