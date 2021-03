Mental. E un Dybala da recuperare. Sono, per Paulo Dybala, dal campo. Dall'ultima presenza sul terreno di gioco dell'argentino. Fino al ritorno, probabilmente sabato 3 aprile, diventeranno. Di fatto, tre mesi. Ci siamo.Pirlo, in conferenza , è stato chiaro: si spera di recuperarlo subito dopo la sosta, gli allenamenti (sul dritto) procedono. Dopo le partitelle, quando alza il rendimento e il livello delle giocate, soffre ancora per il dolore. Gli cambia tutto: come aggiunge Tuttosport, diventa anche una questione di 'umore'. E' di un mese fa il blitz di Paulo a Barcellona per un consulto con Cugat: terapie, pazienza e sopportazione per superare tutto. E per tornare quanto prima.Per una volta, i discorsi sul futuro lasciano il tempo che trovano.